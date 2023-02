Arsenal e Juventus accelerano per anticipare Madrid per Hojlund

L’attaccante danese dell’Atalanta sta iniziando ad attirare l’attenzione di diversi giganti europei in vista della prossima stagione

Rasmus Højlund è diventato uno dei nuovi obiettivi del Real Madrid per rinforzare la linea di attaccanti della prossima stagione: le straordinarie prestazioni dell’attaccante danese all’Atalanta hanno attirato l’attenzione non solo del Real Madrid di Carlo Ancelotti, ma anche di altri giganti europei come Arsenal e Juventus.

Con l’Atalanta che chiede almeno 50 milioni di euro per lasciar partire Hojlund quest’estate, la lotta per il giocatore considerato il nuovo Erling Haaland si fa sempre più serrata, con Mikel Arteta alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo per confermare le sensazioni di un progetto sportivo che sembra riportare finalmente l’Arsenal alla lotta per i titoli in Premier League, mentre la Vecchia Signora punterebbe sull’ingaggio del danese nel caso in cui Dusan Vlahovic mettesse definitivamente la parola fine alla sua permanenza in bianconero.

Una conclusione quasi scontata

L’attaccante di 1,91 metri è destinato ad essere uno dei protagonisti della prossima finestra di trasferimenti estivi, con nuove squadre che si uniranno alla corsa per la sua firma da qui alla fine della stagione, soprattutto se l’attaccante, che ha già un totale di 13 gol e cinque assist, continuerà a mostrare le buone sensazioni che potrebbero presto renderlo una delle vendite più costose nella storia dell’Atalanta, superando anche i 50 milioni di euro ricevuti all’epoca per il trasferimento del centravanti argentino Cristian Romero. Tutto potrebbe dunque diventare lecito pensare che il calciatore danese possa partire in estate. Un calciatore in netta crescita, che potrebbe diventare fortissimo.