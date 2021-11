Arsenal, Lacazette parte a zero già nel mercato di Gennaio?

L’attaccante dell’Arsenal è in scadenza a Giugno 2022. L’Arsenal potrebbe lasciarlo andar via gratis già nel prossimo mercato

Alexandre Lacazette potrebbe prematuramente lasciare i Londinesi dell’Arsenal. La naturale scadenza del suo contratto si trova ad arrivare quest’estate, ma il giocatore potrebbe abbandonare i Gunners già nella prossima finestra di mercato.

Per il calciatore francese, ex Lione, ora si aprono le porte del mercato. Non manca il benestare dell’Arsenal, che potrebbe decidere di farlo partire senza alcun esborso economico per risparmiare su sei mesi d’ingaggio.

L’attaccante percepisce 9.4 milioni di sterline annuali, di cui la metà potrebbe far rifiatare le casse della squadra Inglese. Su di lui ora potrebbe scatenarsi un vero e proprio putiferio.

Le squadre interessate

Nonostante sia, probabilmente, all’ultimo grande contratto della sua carriera, Lacazette fa comunque gola. Il giocatore ha di recente affermato ai microfoni di The Athletic che i suoi agenti stiano sondando il terreno per una nuova sfida e che preferirebbe restare in Premier League.

Su di lui si fa agguerrita la concorrenza, con dall’Inghilterra che danno Newcastle e Juventus come prime nella corsa al giocatore. La squadra di Allegri necessita di un attaccante in più e un profilo d’esperienza come Lacazette potrebbe far più che comodo.

Un po’ più defilata l’Inter, che vedrebbe in lui un ottimo colpo per l’attacco. A sorpresa, come riporta calciomercato.com, potrebbe inserirsi la Fiorentina che però pare più una suggestione. Certo è che se le voci su Vlahovic fossero vere, Commisso potrebbe stupire tutti e buttarsi sul calciatore francese per rinforzare la squadra.