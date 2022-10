Arsenal, pronti per gennaio 120 milioni per due calciatori della Juventus

La squadra di Arteta sarebbe pronta ad un’offerta irrinunciabile per due calciatori bianconeri. L’Arsenal potrebbe far tremare la Juventus

A riportarlo e The Sun e se trovasse conferma sarebbe una notizia bomba. Un terremoto di mercato che potrebbe travolgere la Juventus, che al momento sembra vivere un momento di incertezza economica.

L’Arsenal avrebbe pronta un’offerta da circa 120 milioni da far reperire ai bianconeri per due giocatori, che potrebbero partire nella sessione invernale. I due calciatori sarebbero Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli, che interessano a Mikel Arteta. La Juventus sembra non essere propensa a cedere, ma non si sa mai.

L’Arsenal fa sul serio

Non solo i due calciatori della Juventus, con l’Arsenal che potrebbe inserirsi anche nella corsa a Milan Skriniar. Tre acquisti, uno per reparto, che potrebbero creare uno squadrone capace di lottare per ogni obiettivo. I gunners attualmente sono primi in classifica e sembrano voler provare a dire la propria per vincere il campionato. L’obiettivo resta tornare in Champions League, ma mai dire mai. Dei nuovi acquisti blinderebbero la posizione.

Ne la Juventus e ne l’Inter avrebbero voglia di lasciar andare i propri calciatori senza lottare. Certo, un’offerta così importante per Vlahovic e Locatelli potrebbe risanare le casse del club bianconero che però potrebbe finire per perdere due giocatori importantissimi. Perderli a stagione in corso significherebbe difficilmente riuscire a rimpiazzarli e potenzialmente perdere campo sulla lotta per l’Europa. Intanto resta da capire se i 120 milioni possano arrivare nell’effettivo e cosa faranno i bianconeri. Di certo i tifosi non la prenderebbero bene.