Arsenal, salta Sesko: sfida ad Inter e Milan per Zirkzee

L’Arsenal potrebbe puntare su Joshua Zirkzee, un giocatore da 40 milioni di euro

Secondo Ed Aarons, che ha scritto un articolo per il Guardian, la stella del Bologna Joshua Zirkzee è riemersa come una seria opzione per l’Arsenal

L’Arsenal potrebbe puntare su Zirkzee dopo aver perso l’accordo per Sesko, che ha aiutato il Bologna a qualificarsi per la Champions League. Il contratto dell’olandese prevede una clausola di uscita di 40 milioni di euro ed è stato definito “simile” all’ex stella dell’Arsenal Sanchez, come riportato da tanti media. Tanto che Inter e Milan potrebbero ritrovarsi con un palmo di naso.

“Non posso paragonarlo a nessuno. È Joshua, è speciale, si diverte a giocare a calcio e soprattutto lavora molto duramente in allenamento”, ha detto il manager Thiago Motta, che ora è pronto a raggiungere la Juventus. “Fin dal primo giorno di pre-campionato, è sempre stato il primo ad arrivare al campo. È diventato un leader e questo è tutto merito suo. Dobbiamo solo continuare ad accompagnarlo, perché è sicuramente sulla strada giusta”.

Addio a Sesko

L’Arsenal sembra aver rinunciato al talento del Lipsia. Martedì mattina, infatti, Fabrizio Romano ha dato una brutta notizia sulla caccia dell’Arsenal al giovane attaccante. Dopo aver inseguito per quasi quindici giorni un accordo con Sesko, con l’Arsenal che aveva fatto una proposta per lo sloveno insieme a Chelsea e Manchester United (sempre secondo Fabrizio Romano), il giocatore ha invece scelto di firmare un contratto migliore al Lipsia per rimanere in Bundesliga. Da allora, il Lipsia ha confermato l’accordo con Sesko, assestando un colpo ai Gunners con zero possibilità di dirottamento in questa fase.