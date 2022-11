Arteta verso Barcellona, con Locatelli?

Manuel Locatelli continua ad essere iper vociferato sul mercato, con ora Arteta che potrebbe lasciare l’Arsenal e portarlo con sé in Spagna

Il Barcellona sembrerebbe poter attuare un cambio tecnico nella prossima stagione, con Xavi che se non dovesse raggiungere buoni risultati finirebbe per essere sostituito. Per l’allenatore spagnolo si direbbe il momento della verità, con il Barcellona che starebbe pensando ad Arteta per sostituirlo.

L’allenatore dell’Arsenal sta ottenendo ottimi risultati sulla panchina degli inglesi, che stanno attirando le attenzioni di tante squadre europee. L’allenatore ha attualmente un obiettivo: Manuel Locatelli. Giocatore che starebbe cercando in tutti i modi di portare a Londra, ma che potrebbe invece provare a portare in Spagna.

Ne parlano dalla Spagna

A parlarne è Sport.es, portale influente in Spagna che di recente ha pubblicato anche le ultime dichiarazioni di Arteta inerenti a Barcellona e Xavi. Ecco cosa ha detto: “Xavi è un allenatore fenomenale, un allenatore che è stato una leggenda assoluta del club e l’ha risollevato. Dobbiamo essere molto rispettosi di questo. Sono felice all’Arsenal”.

Gli spagnoli sembrano aver intenzione di portare avanti comunque il progetto di trattenere Xavi, anche perché l’ex centrocampista sta riuscendo a risollevare la squadra portando risultati ottimi da quando siede sulla panchina. Locatelli sembra essere uno dei potenziali acquisti futuri di Arteta, indipendentemente da dove si troverà a giocare. La Juventus non vorrebbe lasciarlo partire, ma la possibilità di addio per lui sembra crescere con il passare del tempo. Bianconeri avvertiti, specialmente perché la stagione non sta andando bene e il calciatore potrebbe voler cambiare aria.