Arthur, a gennaio potrebbe ritornare in bianconero

Arthur sembra allontanarsi dal Liverpool, non convinto di lui. Il calciatore potrebbe tornare presto in bianconero, ma sarebbe solo di passaggio

Al Liverpool non sta facendo faville, così come non le ha fatte alla Juventus. Il periodo di Arthur in negativo sembra allungarsi e non solo perché non riesce ad esprimersi al meglio. Dopo aver salutato il Barcellona non è riuscito a dimostrare quanto vale, finendo anche a margine del progetto Juventus.

Il calciatore a gennaio potrebbe tornare a vestire il bianconero, ma sarebbe una presenza passeggera. Allegri potrebbe dargli nuovamente una chances, nonostante non sia nei piani della dirigenza. Pastorello mesi fa dichiarò che il giocatore dovrebbe andarsene da Torino a titolo definitivo.

Le parole di Pastorello

Qui di seguito le parole di Pastorello sul proprio assistito “A gennaio siamo stati vicini ad andar via, all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve anche pensare al discorso della Nazionale. Era stato preso per giocare un calcio diverso, con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, Allegri invece vuole due mediani strutturati fisicamente.I due si stimano, ma è una questione tattica e io non entro nelle scelte tecniche. Ma non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione”

Parole che di certo non fecero felice l’ambiente bianconero, con Massimiliano Allegri che preferisce giocare con centrocampisti ben più fisici come Paul Pogba. A gennaio arrivò anche Denis Zakaria, che si prese il posto del brasiliano. Ora che lo svizzero è andato potrebbe esserci più spazio per Arthur, anche se sembra pronto a salutare di nuovo.