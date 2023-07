Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, Arthur e il suo entourage stanno continuando i contatti con la Fiorentina per un’eventuale passaggio del giocatore con la viola

In uscita dalla Juventus e di ritorno da Liverpool. Arthur sembra essere ormai giunto ad un crocevia: finire fuori rosa in bianconero o andar via per cercare nuovi stimoli altrove. Il giocatore sembra non far parte più delle idee dei bianconeri che vorrebbero cederlo già da questa estate.

Da quello che abbiamo potuto raccogliere nelle ultime ore, la Fiorentina ha intensificato i propri contatti con l’entourage di Arthur e sembra ci sia più che un semplice interesse. Il giocatore e i suoi agenti continuano a parlare con il club viola, con novità che potrebbero arrivare già dalla prossima settimana.

Possibile contributo da parte della Juventus

La trattativa, dunque, sembra potersi avvicinare già alla chiusura con i bianconeri che potrebbero addirittura contribuire allo stipendio. Si va verso un contratto di prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni. Lo stipendio di 5 milioni netti verrà diviso tra bianconeri e viola, garantendo alla società gigliata di ridurre l’esborso economico.

Un trasferimento che sembra avere anche il benestare di tutta la dirigenza della Fiorentina, che così regalerebbe un giocatore dalle qualità indiscusse a Vincenzo Italiano. La sua abilità nel controllo palla e di velocizzare l’azione potrebbe essere utilissima ad una Fiorentina sempre più bisognosa di inventare l’azione. Qualità che consentirebbero all’attacco viola di creare molto di più rispetto a quest’anno, ricordiamoci che hanno tirato molto durante il campionato di questa stagione, e provare a concretizzare maggiormente.