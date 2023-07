Arthur, continua il pressing della Fiorentina

Arthur Melo ha un contratto con la Juventus fino al 2025, ma Allegri non conta su di lui. Attualmente ci sono diversi club interessati al brasiliano e la Fiorentina è l’ultima ad essersi aggiunta alla lista

La Fiorentina è entrata in scena per ingaggiare Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano ha un contratto con la Juve fino al 2025, ma non rientra nei piani di Allegri. L’anno scorso è stato in prestito al Liverpool, dove ha giocato solo una partita.

Secondo il “Mundo Deportivo”, il club italiano si aggiunge ad altre società interessate al giocatore sudamericano, come l’Aston Villa di Unai Emery e il Wolverhampton di Julen Lopetegui.

Quello che sembra chiaro è che Arthur non giocherà questa stagione alla Juventus e un trasferimento in prestito è l’esito più probabile. Al momento sono queste le squadre che hanno sondato la situazione dell’ex giocatore del Barcellona.

Un giocatore in caduta libera

Arthur Melo ha perso importanza e valore ogni stagione dal suo arrivo al Barça. Nel suo primo anno al Barça ha giocato 44 partite. Da allora, ne ha giocate 28, 29, 26 e 1 rispettivamente alla Juventus e al Liverpool.

L’ex Gremio pensava che la sua carriera potesse avere un nuovo slancio con Jürgen Klopp, ma il tecnico tedesco lo ha praticamente ignorato ad Anfield e ora dovrà ripensare al suo futuro. Il suo obiettivo è quello di scendere un gradino più in basso nella classifica del suo prossimo club ma che comunque potrebbe garantirgli di migliorare la propria carriera. La viola potrebbe essere la pista giusta per il giocatore.