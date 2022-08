Arthur, due nuove offerte dall’estero

Per Arthur Melo della Juventus ci sarebbero due nuove offerte, ma restano problemi per il trasferimento del centrocampista

Due nuove squadre si affacciano sul mercato per Arthur Melo della Juventus. Dopo la trattativa saltata con il Valencia, infatti, il brasiliano continua ad avere estimatori all’estero. Su di lui ci sarebbero Sporting Lisbona e Lione, che avrebbero chiesto il prestito del giocatore.

Le offerte sembrano essere interessanti, ma restano problemi non di poca rilevanza per la Juventus. Infatti, i bianconeri dovranno contribuire significatamente al pagamento dell’ingaggio del giocatore fin troppo elevato per entrambe le squadre. In tal senso si respira aria di fiducia, ma attenzione.

Le situazioni delle due squadre

Sul giocatore ci sarebbe anche il Porto, seppur defilato, ma Lione e Sporting Lisbona restano in netto vantaggio. La squadra allenata da Ruben Amorim ha bisogno di almeno un innesto a centrocampo e Arthur può fare sia il mediano che proprio il centrale. Il suo trasferimento consentirebbe di dare qualità ad un centrocampo che ne ha bisogno, specialmente dopo le cessioni di Nunes e Palhinha.

Il Lione, invece, sta trattando la cessione di Paqueta e con i suoi soldi vorrebbe rimpolpare la mediana. Nonostante l’arrivo di Tolisso e quello di Lepenant, i francesi vogliono creare un centrocampo qualitativamente più valido. La volontà è quella di tornare competitivi sia in Francia che in Europa, ambendo magari a vincere qualcosina già nell’immediato. I bianconeri sono avvertiti: la concorrenza c’è, ma servirà un grosso aiuto per poter vedere una cessione di Arthur in questa sessione di mercato.