Arthur, il brasiliano bloccato alla Juventus da Allegri

Arthur potrebbe rimanere ancora in bianconero. Il tecnico Livornese vorrebbe utilizzarlo maggiormente nella seconda metà di campionato

È una Juventus strana, questa. Strana da seguire e da decifrare, questo è quello che Roma-Juventus ci lascia a solo una notte dal suo svolgimento. La squadra bianconera vince in trasferta 3-4, in una partita che ha mostrato il caos più totale. Così anche il mercato della Juventus, attualmente sembra il caos più totale. Difatti, stando a fonti certe, Arthur potrebbe essere confermato da Allegri.

Il calciatore sembrerebbe essere pronto per l’allenatore Livornese, tanto che potrebbe vedere più volte il campo nella seconda metà di stagione. Questi sei mesi saranno decisivi per la permanenza di Arthur in bianconero, che dunque per ora potrà tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il mercato.

Le possibili uscite bianconere di Gennaio

Se dunque il Brasiliano sembrerebbe poter restare almeno fino al finale di stagione, la Juventus potrebbe comunque provare a vendere qualcuno. Principali indiziati ce ne sono, con Aaron Ramsey ad essere l’unico sicuro partente. Per lui si prospetta un ritorno in Premier League, con Crystal Palace e Newcastle sullo sfondo.

Altri possibili partenti sono Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski e Alex Sandro. Rabiot non convince pienamente e la Juventus lo valuta 15 milioni. Stesso discorso e stesso prezzo per Alex Sandro, che però andrà in scadenza a Giugno 2023 e per cui quindi la Juventus potrebbe provare una vendita in Estate. Discorso differente per Kulusevski, che dopo la buona prestazione di ieri potrebbe essere confermato. Per lui i bianconeri chiedono almeno 35-40 milioni.