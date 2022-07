Arthur, la Juventus abbassa le pretese. Arsenal alla finestra

I bianconeri sembra aver abbassato le proprie pretese per il calciatore brasiliano. Arthur potrebbe partire per cifre inferiori rispetto alle cifre richieste a Gennaio

Il calciatore brasiliano è in uscita da Torino. La Juventus non è decisamente soddisfatto delle sue prestazioni, che sono risultate sempre incolori. Il talento c’è e anche le capacità, ma in bianconero sembra non esser mai esploso.

Il calciatore ex Barcellona, inoltre, non sembra essere il profilo giusto per Massimiliano Allegri che preferisce ben altro tipo di centrocampisti. Arhur, dunque, lascerà quasi sicuramente la Juventus per accasarsi altrove. La Juventus sembra intenzionata a chiedere almeno 30 milioni di euro, cifra ben inferiore rispetto ai 45 richiesti durante il mercato invernale scorso.

Lui vorrebbe ritornare

A quanto pare, il brasiliano però avrebbe intenzione di tornare al Barcellona. Tra Xavi e il giocatore ci sarebbe già un cenno d’intesa, con il club catalano che non sembra però intenzionato – almeno per ora – a muoversi per acquistarlo. A trarne beneficio potrebbe essere l’Arsenal, che sarebbe pronto a mettere sul piatto un prestito con obbligo/diritto di riscatto fissato proprio a 30 milioni di euro.

La Juventus sembra intenzionata a cedere, ma potrebbe sfruttare l’occasione per provare ad inserire nella trattativa il cartellino di Gabriel. Il difensore brasiliano interessa ai bianconeri e potrebbe essere un altro colpo fattibile per la retroguardia bianconera. L’eventuale arrivo di Bremer non chiude all’arrivo del brasiliano, che potrebbe formare con il giocatore granata una coppia tutta verdeoro. I bianconeri sognano, ma resta da capire se l’Arsenal possa accettare una trattativa del genere.