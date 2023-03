Arthur, la situazione con il Liverpool

Arthur Melo continua ad essere un’incognita per la Juventus, tanto che potrebbe tornare a Torino alla fine della stagione

Considerato uno dei migliori centrocampisti d’Europa ai tempi del Barcellona, la carriera di Arthur Melo continua a essere al di sotto delle aspettative. Trasferito alla Juventus nell’affare che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona, il brasiliano non ha trovato il suo posto nemmeno alla Vecchia Signora.

Di conseguenza, Arthur ha raggiunto il Liverpool in prestito. Ma la sua fortuna non è ancora cambiata. Afflitto da infortuni, l’ex giocatore del Gremio ha giocato solo 13 minuti con la prima squadra, nella sconfitta per 4-1 contro il Napoli nel primo turno di Champions League. Una situazione che è stata analizzata da Federico Pastorello, il suo agente: “È stato sfortunato con gli infortuni, ora Arthur è tornato, ma credo che tornerà alla Juventus a luglio”.

Cosa disse dopo quella partita

Arthur, dopo quel periodo, ha iniziato una serie di stop che non gli hanno permesso di vedere il campo. In quel periodo disse:

La settimana scorsa non è stata la migliore per me… Purtroppo, come sapete, uno sfortunato infortunio alla coscia sinistra mi terrà fuori gioco per un po’. Arriva proprio nel momento in cui, dopo grandi sforzi e tanto duro lavoro, ero pronto ad affermarmi nella mia nuova squadra e determinato a lottare per il mio sogno di giocare ai Mondiali.