Arthur non convince il Liverpool?

Arthur potrebbe presto tornare alla Juventus, visto che i reds non sarebbero convinti dalle sue prestazioni

Ha giocato soltanto una partita con i reds, ma tanto sarebbe bastato per convincere la squadra di Jurgen Klopp che non sia il giocatore giusto su cui puntare. A gennaio il Liverpool potrebbe acquistare qualcun’altro in mediana, rimandando al mittente Arthur.

Il giocatore brasiliano dovrà convincere tutti fino a gennaio, anche se per ora sembra essere fredda la pista che lo vedrebbe tornare in bianconero. Troppo presto per parlare, ma il calciatore dovrà fare molto di più dei 13 minuti giocati in Champions League.

Acquisto a gennaio?

Il Liverpool potrebbe acquistare un centrocampista di spessore nella finestra invernale di calciomercato. In cima alla lista dei desideri dei reds ci sarebbe Joao Gomes, talentuoso centrocampista brasiliano in forza al Flamengo.

Su di lui si era mosso anche il Milan, ma il classe 2001 ora sembra destinato comunque ad arrivare in Europa. La Premier League sarebbe lo step successivo giusto per lui, che potrebbe confrontarsi con uno dei campionati – se non il campionato – migliore al mondo.

Arthur nel caso in cui tornasse potrebbe finire direttamente in prestito altrove. Una sua permanenza in bianconero sembra improbabile, specialmente perché Allegri preferirebbe avere un centrocampista ben più fisico nella sua stessa posizione. Pastorello lo aveva detto: Allegri non lo vede e potrebbe far meglio altrove. Al momento, però, non sembra essersi avverata quest’ultima previsione. Staremo a vedere nei prossimi mesi, specialmente perché il calciatore continua a vivere un periodo buio troppo lungo.