Arthur, nuove pretendenti per il centrocampista brasiliano della Juventus

Arthur potrebbe lasciare presto la Torino bianconera. Per lui l’ipotesi di rimanere in Italia o partire per la Germania

L’amore tra Arthur e la Vecchia Signora non è mai sbocciato del tutto. Vuoi per sfortuna, vuoi per ragioni tecniche. Il giocatore non ha mai convinto più di tanto, a tal punto da risultare spesso un oggetto misterioso. Ora per lui si prospetta la possibilità di lasciare la Juventus, con già la corte di alcune squadre nonostante il periodo di magra trascorso in bianconero.

Il calciatore è rimasto fuori dai convocati per la trasferta contro il Venezia, a causa di un suo ritardo in allenamento. Avvenimento che scatena le voci di mercato e con il suo agente, Federico Pastorello, che getta ancor più benzina sul fuoco.

Le dichiarazioni dell’agente

Intervistato da Tuttosport, Pastorello avrebbe affermato:

“Arthur fu scelto per Sarri e diciamo che ha caratteristiche, anche fisiche, che non vanno a genio con il calcio di Allegri. A Torino sono contenti di Arthur e di come è ripartito dopo l’intervento chirurgico, ma tenere in panchina un giocatore di questo livello è un peccato. E poi c’è il Mondiale: Tite, il ct del Brasile, ha detto ad Arthur che il posto glielo tiene, ma a patto che giochi. Per gennaio non escludiamo nulla: Spagna, ma anche Italia o Inghilterra”.

È proprio Sarri che potrebbe rivitalizzare il giocatore, dato che Arthur sarebbe nella lista del tecnico attualmente in forza alla Lazio. Biancocelesti che potrebbero prendere il giocatore e fare uno sforzo economico, di sicuro gradito dall’allenatore. Sul Brasiliano ci sarebbero anche il Friburgo e il Bayern Monaco.

La Juventus pagò Arthur 72 milioni più 10 di bonus, in un’operazione che portò il Bosniaco Miralem Pjanic a fare il percorso inverso e a vestire la maglia Blaugrana del Barcellona. Adesso il calciatore potrebbe lasciare già a Gennaio, con l’opzione prestito con obbligo di riscatto che sembra la via più percorribile.