Arthur offerto alla Lazio

La Juventus avrebbe offerto Arthur Melo alla Lazio per abbassare i costi dell’affare Sergej Milinkovic-Savic

I biancocelesti sperano di vendere il serbo nei prossimi mesi, preoccupati dal fatto che possa partire in trasferimento gratuito nell’estate del 2024. Claudio Lotito spera di ricavare almeno 35 milioni di euro dalla cessione di Milinkovic-Savic.

Maurizio Sarri si aspetta che quest’estate arrivino rinforzi importanti a centrocampo e ha indicato il talento della Juventus Nicolò Rovella come una delle opzioni principali, ma i bianconeri hanno chiarito che non lascerà Torino nei prossimi mesi. Come riporta Il Messaggero (via LazioNews24), la Juventus ha proposto di mandare Arthur alla Lazio al posto di Rovella, sperando che il brasiliano possa abbassare i costi di un affare per Milinkovic-Savic.

Il 26enne centrocampista ha trascorso la stagione 2022-23 in prestito con il Liverpool, una mossa che non ha dato i frutti sperati, visto che ha subito un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per la maggior parte della campagna. Ha fatto solo un’apparizione nella prima squadra dei Reds.

E con il Valencia

La scorsa estate il calciatore brasiliano sarebbe potuto essere di nuovo in Spagna. Ecco cosa ha detto: “Ho parlato con il Valencia: dovevamo decidere e ho sentito la Juventus per vedere se autorizzavano o meno il mio trasferimento. Alla fine hanno ingaggiato un altro giocatore. Ho parlato con Gattuso, una persona che ammiro e stimo molto: alla fine i club non hanno stretto l’accordo, cose che succedono nel calcio. Poi è arrivato il Liverpool: ha scommesso su di me, e di questo sono molto grato”.