Arthur per Zaniolo, Tuttosport sgancia la possibilità

La nuova idea della Juventus sarebbe offrire Arthur in cambio per Zaniolo. Il centrocampista brasiliano potrebbe essere utile a Mourinho

Arthur, Zaniolo, la Juventus e la Roma. Tanti interessi in mezzo e un solo metodo per unirli: il calciomercato. La Juventus vuole il giocatore azzurro, mentre la Roma cerca un centrocampista per sostituire Mkhitaryan.

Il brasiliano della Juventus è differente per caratteristiche dall’armeno, ma José Mourinho potrebbe essere interessato alla sua acquisizione. Il giocatore è in uscita dalla Juventus e potrebbe essere sacrificato per arrivare a Nicolò Zaniolo. La Roma – secondo Tuttosport – potrebbe pensarci.

Trattativa fattibile?

Il valore di Arthur è in netta discesa, mentre quello di Zaniolo in netta ascesa. La Juventus chiedeva circa 45/50 milioni di euro a Gennaio, ora potrebbe abbassare le proprie pretese.

Pretese sempre più in aumento, invece, per la Roma. Per Zaniolo, infatti, Tiago Pinto chiederebbe almeno 60/70 milioni. Sul calciatore c’è anche il Milan, ma la Juventus vorrebbe fare uno sforzo in più. Per il giocatore i bianconeri avrebbero offerto anche Weston McKennie, che non sembra interessare minimamente.

La Juventus potrebbe tentare uno scambio con conguaglio in favore della Roma. Se il valore di Arthur dovesse variare leggermente rispetto a Gennaio, è auspicabile un’offerta da circa 25 milioni di euro più il cartellino del brasiliano. La Roma sembra restia alle contropartite tecniche, ma mai dire mai. La Juventus potrebbe fare un tentativo di quelli irrinunciabili, che potrebbe finalmente regalare a Massimiliano Allegri il giocatore. Tutto è ancora però da scrivere, dovremo aspettare per saperne di più.