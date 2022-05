Arthur si allontana dalla Juventus

Arthur sembra allontanarsi sempre più dai bianconeri. Il calciatore brasiliano potrebbe lasciare Torino nella prossima sessione di mercato

Federico Pastorello ha di recente parlato di molti dei suoi assistiti. Tra questi anche Arthur, centrocampista brasiliano ex Barcellona attualmente in forza alla Juventus. Il calciatore non sta stupendo e ne facendo troppo bene, tanto che a fine stagione potrebbe essere ai saluti.

A mettere malcontento anche il noto agente, che conferma come la situazione non sia delle migliori. Il calciatore dovrebbe lasciare, anche perché la dirigenza non sembra convinta di lui. Allegri vede di buon occhio altri tipi di giocatore.

Le parole di Pastorello

Il noto agente ha detto: “Arthur si è visto vicino all’Arsenal, a Gennaio. E’ un giocatore importante e con Sarri avrebbe fatto il Jorginho della Juventus. Mentre Allegri preferisce avere due mediani fisici. Non possiamo continuare con questa situazione”. Dunque, altra carne al fuoco sul mercato con la probabilità che il calciatore ora abbandoni Torino con sicurezza.

Nelle scorse settimane si sono visti parecchi sondaggi tra le squadre europee, con Bayern Monaco e Arsenal tra le più interessate al giocatore. Gli inglesi sembrano voler dare le chiavi del proprio centrocampo al brasiliano, con Arteta che stravede per lui. La Juventus potrebbe sfruttare l’occasione per raccimolare qualche soldo, ma i londinesi sembrano intenzionati ad inserire nella trattativa Thomas Partey. Difficile che i bianconeri possano intavolare una trattativa su queste basi, anche se il giocatore sembra interessare. Da capire se il Bayern Monaco proverà ad inserirsi e a fare la voce grossa, ma per ora restano solo voci.