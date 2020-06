AS, l’Atletico Madrid rinuncia a Cavani: della Roma l’offerta migliore

Importanti aggiornamenti di mercato sul futuro di Edinson Cavani giunti stamani direttamente dalla Spagna. Stando a quanto riporta il quotidiano AS, l’Atletico Madrid avrebbe rinunciato al Matador, scegliendo di puntare su Arek Milik, centravanti in uscita dal Napoli.

Al momento, dunque, la miglior offerta sul piatto per l’attaccante è quella presentata dalla Roma, che ha proposto tre anni di contratto con ingaggio superiore a quello del resto della squadra.

L’uruguaiano ha già dato il suo addio definitivo al Paris Saint-Germain, decidendo di non prolungare neppure fino al termine della stagione. Vuole andar via e il suo entourage sta già lavorando per trovargli una nuova sistemazione.

L’attaccante ama l’Italia, dove ha militato fino al 2013 indossando le maglie di Palermo e Napoli. Roma in tal senso sarebbe piazza gradita e l’offerta presentata ha fatto balzare i giallorossi in cima alle preferenze, scavalcando anche l’Inter di Antonio Conte.

Cavani sbarcherebbe nella capitale a costo zero, ma ancora non è chiaro se per fungere da spalla a Dzeko o per prendere il posto del bosniaco. Quel che è certo è che insieme rappresenterebbero una coppia non più giovanissima ma di grandissima qualità ed efficacia.