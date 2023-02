AS: Vlahovic interessato a giocare nel Real Madrid

L’attaccante della Juventus è uno dei giocatori più talentuosi d’Europa, ma la difficile situazione che sta attraversando il club potrebbe causare la partenza del giocatore

Il Real Madrid sta pianificando attivamente la prossima stagione con l’intenzione di ingaggiare alcuni dei migliori giocatori del mondo.Kylian Mbappé è ancora l’obiettivo numero 1 dei Blancos, soprattutto dopo la sua brillante prestazione ai Mondiali del Qatar con la Francia.

Tuttavia, Florentino Pérez e Carlo Ancelotti hanno altre opzioni nel caso in cui la stella francese, che la scorsa estate ha preferito continuare a lavorare al PSG invece di unirsi al Real Madrid, rimanga a Parigi insieme a Neymar Jr. e Lionel Messi. Gli spagnoli hanno in mente di veder approdare Jude Bellingham la prossima estate e sono anche alla ricerca di un centravanti di alto profilo, di uno o due terzini e di un attaccante di talento.

Vlahovic, pronto a unirsi al Real Madrid

Sebbene ci siano diversi candidati a giocare al fianco di Karim Benzema e co. la prossima stagione, Dusan Vlahovic sembra essere una delle migliori opzioni al momento per il Real. Il serbo non è felice alla Juventus, che ha subito una penalizzazione di 15 punti per aver gonfiato il valore dei trasferimenti dei giocatori al fine di falsificare le plusvalenze, e l’attaccante ha già detto al suo agente che vuole unirsi al Real, secondo quanto riportato da Libertad Digital.

Questa punizione ha fatto sì che la Juventus si trovi ora al 13° posto della classifica di Serie A, a 15 punti dalla Champions League e a 10 dalla zona retrocessione. Vlahovic, che ha segnato 16 gol in 37 partite da quando è arrivato alla Juventus un anno fa, difficilmente resterà a Torino se la squadra non giocherà la Champions la prossima stagione, una possibilità molto concreta.

Tuttavia, il Real non vuole pagare 70 milioni di euro per Vlahovic e, se non fosse in grado di abbassare tale cifra, gli attuali detentori del titolo di Champions League cercherebbero di ottenere il giocatore in prestito per un anno con la possibilità di tenerlo in caso di successo o di riportarlo alla Juventus se non dovesse soddisfare le aspettative del Real.