Asensio alla Juventus e Mbappe al Real, il possibile domino di mercato

Marcos Asensio e Rodrygo potrebbero lasciare le merengues per far spazio a Mbappe, a lungo corteggiato da Florentino Perez

È ormai quasi un anno che lo sappiamo, Kylian Mbappe sarà molto probabilmente un giocatore del Real Madrid. Il fuoriclasse Francese andrà in scadenza e non intende rinnovare, proprio per volare in Spagna. I Blancos dovranno vendere, sia per fare cassa che per far spazio, con Marcos Asensio e Rodrygo i primi indiziati.

Asensio non è più lo stesso talento cristallino di qualche anno fa. Dopo l’infortunio grave che lo ha tenuto fuori per svariati mesi, almeno. Il talento c’è, ma sembrava potesse diventare un fuoriclasse.

Le voci di mercato

L’addio ai Blancos pare dunque scontato, per i due calciatori. Su Marcos Asensio vi è quasi la sicurezza, con il giocatore puntato da Liverpool e Juventus. Rodrygo, invece, potrebbe comunque rimanere un giocatore del Real Madrid. Il Brasiliano potrebbe ricevere un sostanzioso aumento di contratto, con l’ipotesi prestito nel caso in cui arrivasse Mbappe.

Asensio dunque sembra non rientrare nei piani Madridisti e potrebbe partire alla volta di nuovi campionati e esperienze. E chissà se non lo vedremo proprio con la maglia di coloro che punì qualche anno fa.

La Juventus troverebbe un giocatore dall’estro encomiabile e con una predisposizione offensiva da far invidia. Marcos Asensio si può definire come uno degli sprechi più grandi del calcio mondiale. L’infortunio ha limitato di tanto la sua crescita, costringendolo ad uno stop fin troppo lungo.

Ora per lui si prospettano due vie. Sostituire l’eventuale partenza di Salah al Liverpool e scrivere nuove pagine ad Anfield o conquistare la Mole.