Asensio, il Liverpool ritira la sua offerta. Sul calciatore Milan e Juventus

Per Marcos Asensio sembrerebbe tramontare l’ipotesi Liverpool, con la pista che per ora si raffredda. Juventus e Milan alla porta

Il futuro di Marcos Asensio sembra essere lontano dal Santiago Bernabeu. Il calciatore andrà in scadenza a Giugno 2023 e il Real Madrid vorrebbe monetizzare preventivamente per non perderlo a zero.

Il trequartista Spagnolo sembrava vicinissimo al Liverpool, che però ha ritirato la propria offerta. Stando a quanto arriva dalla Spagna, il temporeggiare di Asensio non è piaciuto a Jurgen Klopp e alla dirigenza dei Reds. Il giocatore si sarebbe preso del tempo per valutare lo stile di vita britannico, facendo perdere la pazienza agli inglesi per il troppo tempo perso.

Le alternative per il trasferimento

A trarne beneficio ora sembrano le altre pretendenti, che di certo non mancano. Su tutte spiccano le Italiane Juventus e Milan, con questi ultimi che potrebbero sfruttare il canale preferenziale creatosi con il Real Madrid dopo gli affari Hernandez e Diaz. Su Asensio ci sono anche Arsenal e Siviglia, con gli inglesi che sembrano molto più defilati per ovvi motivi. Il Siviglia potrebbe essere una soluzione ben più ottimale, invece. Asensio potrebbe restare in Spagna e rilanciare la propria carriera nella sua terra natale.

Nulla toglie che la fiamma di Anfield Road potrebbe riaccendersi e che il Liverpool potrebbe tornare alla carica. Certo, a Juventus e Milan un trequartista del calibro di Asensio servirebbe e aiuterebbe a dare nuovo appeal al campionato Italiano. Siciramente quest’estate si preannuncia colma di sorprese e botti, con il mondo del calcio che sembra iniziare a riprendersi.