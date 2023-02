Asensio, più Milan che Juventus

La Juventus sarebbe indietro nelle gerarchie per Marcos Asensio, che sembrerebbe avvicinarsi sempre più al Milan

Marcos Asensio sembrerebbe non voler rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid. Il giocatore spagnolo vuole provare una nuova avventura, tanto da star spingendo per trasferirsi in Italia.

Infatti, stando a quanto arriva dalla Spagna, Milan e Juventus sarebbero sulle sue tracce. I rossoneri, però, sembrerebbero intenzionati a dare il tutto per tutto per prendere il giocatore tanto che potrebbero offrirgli lo stesso contratto percepito a Madrid.

Altre pretendenti

Il futuro di Marco Asensio è ancora in bilico. Sebbene il giocatore abbia già manifestato pubblicamente il suo desiderio di rimanere legato al Real Madrid, la verità è che le trattative con il club non stanno procedendo nella giusta direzione. Ad oggi, infatti, non è affatto chiaro se le parti riusciranno a trovare un accordo.

Come è logico, diverse entità stanno cercando di approfittare di questa situazione per ingaggiarlo alla scadenza del suo attuale contratto. Tra queste, l’Arsenal, secondo le informazioni trapelate da Eduardo Inda, è la squadra dove lo spagnolo avrebbe più opzioni per raggiungere un ruolo decisivo. “Il manager della squadra leader della Premier League vuole ingaggiare un giocatore che si libera il 1° luglio. Si tratta di un giocatore del Real Madrid. Ci sono diversi giocatori liberi. Si tratta di Marco Asensio. L’Arsenal sarebbe la squadra dove avrebbe le migliori possibilità di giocare con continuità, più che al Real Madrid o al Barcellona“, queste le dichiarazioni di Eduardo Inda al Chiringuito de Jugones.