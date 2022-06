Asensio-Real, stand-by nel rinnovo. La Juventus ci pensa

Marcos Asensio potrebbe essere il prescelto per il post Dybala, ma regna incertezza sul suo futuro a Madrid

Le recenti dichiarazioni di Marcos Asensio sembrano gettare ancora più incertezza sul suo futuro. Il calciatore sembra voler continuare la propria avventura a Madrid, ma il rinnovo sembrerebbe tardare.

Le due parti non trovano un punto d’incontro e il contratto in scadenza nel 2023 suggerisce una possibile vendita già da questa sessione di mercato. Marcos Asensio sembrerebbe essere il prescelto per sostituire Paulo Dybala alla Juventus. I bianconeri aspettano di capire cosa poter fare.

Potrebbe finire sul mercato

La Juventus non si nasconde, sono anni che il calciatore nativo delle Baleari interessa. Nel caso in cui dovesse finire sul mercato – il Real Madrid potrebbe nel caso di mancato rinnovo – i bianconeri si butterebbero a capofitto su di lui. Lo spagnolo sembra essere la prima scelta per sostituire Paulo Dybala, essendo per caratteristiche quello tra i sondati che più si avvicina all’argentino.

La concorrenza per il giocatore non manca di certo, però. In Italia si è mosso il Milan di Paolo Maldini, mentre all’estero si contano i sondaggi di Chelsea, Arsenal e Liverpool. Un po’ più indietro sembra esserci il Manchester United, che negli scorsi mesi avrebbe effettuato qualche timido sondaggio.

In Spagna sembra esserci il Siviglia, forte della possibile volontà del calciatore di restare nella Liga. L’Inghilterra sembra non fare per lui, dunque è probabile possa scegliere tra Italia e Spagna. Salvo clamorosi colpi di scena, quindi, il calciatore resta il più papabile per i bianconeri.