Napoli e il ritorno di Elmas: il primo a credere in lui è stato Spalletti, ora se lo gode Antonio Conte

Uno dei pupilli di Luciano Spalletti, ai tempi di Napoli, era Elif Elmas. Il centrocampista azzurro, spesso utilizzato anche in attacco, è stato il jolly dell’allenatore toscano, il quale l’ha sempre utilizzato nelle parti finali di gara risultando in molte occasioni anche decisivo per la vittoria dello Scudetto.

Spalletti era sicuro che in qualche anno sarebbe diventato un punto fermo del Napoli, puntando a diventare un titolare inamovibile. Elmas, però, dopo qualche mese non positivo, ha deciso di lasciare Napoli ed approdare in Germania, la Lipsia, dove la sua avventura non è andata per il meglio. L’obiettivo del calciatore era andare in una squadra dove potesse puntare al posto da titolare.

Il ritorno a Napoli rappresenta dunque una sorta di rinascita. Conte lo ha voluto per il suo progetto tecnico: un centrocampo intenso, aggressivo e capace di garantire qualità negli inserimenti. Elmas, con la sua duttilità e la sua corsa, risponde perfettamente a queste esigenze. Per lui non si tratta solo di un ritorno, ma di una vera e propria seconda occasione: dimostrare al pubblico partenopeo e a sé stesso di poter essere protagonista in una squadra che punta a tornare ai vertici.

La sfida è chiara: trasformare le intuizioni di Spalletti in realtà, facendo emergere quel potenziale rimasto inespresso. Napoli lo riaccoglie con curiosità e speranza, Conte lo responsabilizza, e ora toccherà a Elmas dimostrare di essere pronto al salto definitivo.