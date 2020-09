Asse Juve-Bayern Monaco: si lavora allo scambio Douglas Costa-Thiago Alcantara

I due club in contatto per mettere a punto uno scambio alla pari

Sono ore calde per il mercato della Juventus, il direttore sportivo Paratici sta lavorando sul fronte uscite con l’obiettivo di piazzare al più presto gli esuberi e reinvestire il denaro per i nuovi acquisti.

Nelle ultime ore i bianconeri avrebbero avuto contatti con il Bayern Monaco, interessato al brasiliano Douglas Costa, che ha indossato la maglia dei bavaresi dal 2015 al 2017.

L’esterno d’attacco è reduce da due stagioni sotto le aspettative a causa di numerosi infortuni e di comportamenti spesso sopra le righe. Le opache prestazioni e l’alto ingaggio hanno portato la Juve a metterlo sul mercato. Per il giocatore il ritorno in Bundesliga rappresenterebbe un’occasione per il rilancio.

Stando a quanto riporta Sportmediaset, i due club vorrebbero mettere in piedi uno scambio alla pari, con Douglas Costa in Germania e Thiago Alcantara in Italia. Entrambi i cartellini, infatti, sono valutati intorno ai 30 milioni di euro.

La trattativa è alle battute iniziali ma i presupposti per portarla avanti ci sono. Nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità.