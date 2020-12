Asse Napoli-Milano, i rossoneri su Amir Rrahmani: l’operazione sarebbe possibile già a gennaio

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, non ha mai giocato in questa stagione, ed è sempre stato tenuto in panchina in attesa che arrivasse il suo momento. Eppure Giuntoli aveva fatto di tutto per prenderlo dal Verona.

“Il Napoli ha investito molto su di me. Avevano una strategia per vendere Koulibaly, ma il Coronavirus ha cambiato gli scenari. Mi è stato detto che resto un elemento importante della squadra e che presto arriverà il mio momento”, ha detto in un’intervista recente lo stesso giocatore.

Sul 26enne, tuttavia, da un po’ di tempo ci sarebbe un’altra squadra di A, e non una qualunque bensì una diretta concorrente del Napoli per la conquista dello scudetto: il Milan di Pioli.

Rahmani, di fatto, non sta avendo occasione per dimostrare le sue vere qualità, a lungo messe in scena con il Verona, ed i rossoneri avendo Kjaer spesso infortunato e Gabbia ancora acerbo potrebbero decidere di farci un pensiero.

Massara e Maldini infatti, secondo quanto riportato da fonti vicine al club, ricordano perfettamente le buone prestazioni del difensore sia di quando era con i gialloblù sia con la sua nazionale, di cui è capitano. Potrebbe quindi essere l’ideale compagno di reparto per capitan Romagnoli.