Asse Napoli – Sampdoria: si lavora allo scambio Zanoli-Bereszynski

Il Napoli ha intenzione di ripartire con il piede giusto per riprendere la corsa verso lo scudetto a gennaio. In vista della prossima sessione di mercato, quindi, la dirigenza azzurra sta lavorando per concludere importanti affari.

Questa volta la notizia arriva da Sky Sport secondo cui il Napoli sembra aver intensificato i contatti con la Sampdoria. In ballo, infatti, c’è lo scambio in difesa Zanoli-Berenszynski.

L’AFFARE

L’idea è quella di far partire Zanoli in prestito che tornerebbe poi a Napoli con più minuti e più esperienza nelle gambe mentre Bereszynski diventerebbe il vice di Di Lorenzo.

Le due società sembrano, al momento, non hanno smentito le voci sull’affare ma la trattativa è ancora allo stato embrionale. Napoli e Sampdoria, infatti, sono in contatto ma non sono stati ancora definiti i dettagli del doppio colpo.