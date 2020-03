Asse Napoli – Torino, non solo Belotti: De Laurentiis vuole anche Sirigu

In questo periodo di pausa generale ci sono delle figure nel mondo del calcio che non si fermano, anzi: i direttori sportivi. Il calcio non dorme mai ed ogni periodo è buono per imbastire trattative. In casa Napoli in particolare vi è un asse di calciomercato molto caldo in questo periodo e collega il direttore sportivo azzurro Giuntoli con Bava, il diesse del Torino.

Secondo quanto raccontato questa mattina dall’edizione odierna di TuttoSport infatti il Napoli continua a trattare con il Torino per Belotti, per cui si cerca qualche spiraglio concreto di apertura. Il gallo è da tempo l’oggetto del desiderio di Aurelio De Laurentiis ma non solo.

Anche Gennaro Gattuso farebbe carte false per avere l’attaccante granata nella propria rosa. Pare infatti addirittura che il tecnico calabrese si accontenterebbe anche solo del suo acquisto per il Napoli dell’anno prossimo. Secondo il giudizio dell’ex allenatore del Milan infatti, alla squadra basterebbe un attaccante del calibro della punta del Torino per tornare ad essere competitiva in campionato.

I contatti tra Napoli e Torino comunque non si sono fermati ad Andrea Belotti. Tra le numerose telefonate registratesi tra Giuntoli e Bava è trapelato un altro nome, quello del portiere granata Salvatore Sirigu. Dalla sponda granata però al momento il presidente granata Urbano Cairo ritiene i suoi due giocatori incedibili. Il tempo per trattare però c’è ed è abbondante.