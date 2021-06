Asse Roma-Atalanta, Florenzi la carta per arrivare a Gollini

Tra le priorità della Roma in vista del mercato estivo c’è l’arrivo di un numero uno di livello che prenda il posto di Pau Lopez e Mirante. Il primo è in uscita, mentre il secondo andrà via a scadenza contrattuale.

Fino a qualche giorno fa la Roma era accostata con insistenza a Rui Patricio, portiere della nazionale portoghese, ma nelle ultime ore starebbe tornando fortemente di moda il nome di Gollini, estremo difensore dell’Atalanta.

Il club bergamasco valuta il giocatore sui 20 milioni di euro, ma la Roma per ridurre l’esborso economico ha intenzione di mettere sul piatto il cartellino di Alessandro Florenzi, di rientro dal prestito al PSG.

Il terzino è valutato dai giallorossi sui 10/12 milioni di euro, pertanto sarà necessario un conguaglio per convincere i bergamaschi a lasciar partire Gollini.

Dal canto suo il portiere vedrebbe di buon occhio il trasferimento nella capitale, anche per via del rapporto non ottimale con Gasperini.