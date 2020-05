Asse Roma-Fiorentina: si lavora allo scambio Spinazzola-Biraghi

La Roma lavora in ottica mercato in vista della prossima stagione, il direttore sportivo Petrachi cercherà di evitare eccessivi esborsi economici e risanare le casse del club, per tale motivo in entrata si stanno valutando occasioni a basso costo e possibili scambi.

Da giorni vanno avanti i contatti con la Fiorentina, inizialmente il cartellino sul tavolo era quello di Alessandro Florenzi, ma il terzino potrebbe restare un altro anno in prestito al Valencia. Ecco perché l’attenzione si è spostata su Leonardo Spinazzola e Cristiano Biraghi.

Il terzino di proprietà della Viola è in approdato a Milano in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro, ma, qualora Marotta decidesse di non attivare l’opzione, il giocatore rientrerà a Firenze e potrebbe finire in giallorosso. In tal caso Spinazzola farebbe il percorso inverso.

Un’ipotesi assai probabile dato che Biraghi alla sua prima stagione in nerazzurro non ha convinto il tecnico Conte e rischierebbe di restare in panchina in virtù degli arrivi a gennaio di Ashley Young e Victor Moses.

Roma e Fiorentina valuterebbero i cartellini dei giocatori sui 30 milioni di euro, cifra che consentirebbe a entrambi i club di realizzare una grossa plusvalenza e mettere a punto lo scambio alla pari.