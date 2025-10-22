Assegno di vedovanza, chi può ottenerlo?

Poche persone sono a conoscenza dell’esistenza dell’assegno di vedovanza. Si tratta di aiuto economico che aumenta l’importo della pensione di reversibilità. L’INPS lo distribuisce a coloro che vivono in una condizione di invalidità totale o di inabilità al lavoro.

Tale assegno può raggiungere anche la soglia del 59,91 euro mensili. La richiesta deve contenere alcuni requisiti. È necessario essere vedova o vedevo, disporre di un verbale di invalidità civile al 100%, bisogna non essersi sposati nuovamente e rientrare nei limiti del reddito previsti dalla normativa dell’2025.

L’importo dell’integrazione cambia a seconda del reddito personale annuo. Con reddito tra 33.274,23 e 37.325,55 euro, l’assegno dovuto è di 19,59 euro. Se si superano i 37.325,55 euro, non si è nella posizione di ricevere alcuna somma aggiuntiva. Solo nel caso in cui il reddito sia sotto i 33.274,22, si avrà di diritto ad avere 59,91 euro al mese. È possibile ottenere anche gli eventuali arretrati, fino a 5 anni. Ciò avviene se si era in possesso dei requisiti, ma non è stata presentata domanda.

Prima di effettuare la richiesta è necessario mettere insieme tutti i documenti: certificato di morte del coniuge, codice fiscale, carta di identità, certificazione di invalidità totale e rendiconto del reddito.

È possibile presentare l’istanza presso gli uffici del patronato o del CAF oppure online, direttamente sul sito dell’INPS con SPID , CIE o CNS.