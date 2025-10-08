Assegno Unico, novità sugli importi nel 2026: aumenti fino a 204 euro

Ci sono novità in arrivo per l’Assegno Unico Universale dal 1° gennaio 2026. Il sostegno verrà ricalcolato in base all’inflazione, subendo un aumento dell’1,6–1,7% rispetto agli importi in vigore nel 2025. Questo incremento prevederà un importo massimo mensile da 201 a 204 euro per figlio, mentre l’importo minimo salirà da 57,5 a circa 58,5 euro.

AUMENTO DELLE SOMME – Con una rivalutazione basata dal calcolo da parte di Istat dell’indice dei prezzi al consumo, dal 2026 l’Assegno Unico Universale subirà un incremento. Per poterne usufruire è necessario che l’Isee 2026 sia aggiornato. In mancanza di una nuova DSU, l’Inps applicherà temporaneamente l’importo minimo previsto per chi non ha un Isee valido. L’applicazione dei nuovi importi avverranno da marzo 2026.

Sebbene gli aumenti saranno contenuti, confermano l’adeguamento introdotto dal Decreto Legislativo n. 230/2021. Secondo recenti simulazioni, è previsto che fino a 17.520 euro di Isee, l’importo incrementerà fino a 204,4 euro al mese. Nella fascia tra 21.700 e 21.800 euro la somma salirà fino a 182,8 euro, mentre per chi ha un ISEE di circa 26.200 euro aumenterà a 160,6 euro. Anche l’importo minimo salirà a 58,50 euro.

MAGGIORAZIONI – Gli incrementi riguarderanno anche le maggiorazioni previste per alcune categorie di nuclei familiari. Per i figli con disabilità grave l’importo salirà a 122,7 euro.

Per quanto riguarda i figli non autosufficienti, si parla di un incremento di 122,7 euro, mentre per le madri under 21 la somma raggiungerà i 23,4 euro mensili. Infine, per i nuclei con più di tre figli si parla di un aumento che varia da 99,4 euro nelle fasce ISEE più basse, fino a 17,5 euro per quelle più alte.