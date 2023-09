Assicurazione online, perché conviene?

Richiedere un preventivo assicurazione online è possibile scegliendo il portale giusto per trovare la soluzione più interessante e conveniente. Su Propensione.it si può richiedere un preventivo online per qualsiasi tipologia di assicurazione.

Preventivo assicurazione online, dove richiederlo

Su Propensione.it è possibile richiedere un preventivo assicurazione online. Questa azienda è nata nel 2016 dall’incontro di diverse esperienze nel mondo digitale e assicurativo, grazie a un team composto da straordinari professionisti con una grande competenza ed esperienza. Il portale è indipendente, senza nessun vincolo di rappresentanza con i Gruppi Assicurativi oppure con i gestori dei fondi pensione.

L’obiettivo è quello di consigliare, seguire e ascoltare i clienti, portandoli, un passo dopo l’altro, nel mondo della pensione integrativa, offrendo una soluzione che sia su misura e adatta. Come? Attraverso un algoritmo proprietario che viene applicato sui dati ufficiali che sono forniti dalla COVIP e dai dati che provengono dai prospetti informativi dei vari gestori. Ciò che offre è trasparenza e semplicità, senza problemi burocratici e scartoffie con la possibilità di avere a disposizione un consulente sempre pronto a poter chiarire qualsiasi dubbio.

Preventivo assicurazione online

Perché è importante proteggersi con una assicurazione online? Nel corso della vita infatti possono capitare numerosi imprevisti per cui non si è capaci di produrre reddito, sia in via temporanea che permanente. Questo permette di assicurarsi le risorse che servono, si tratta infatti di una scelta indispensabile, soprattutto quando si devono tutelare delle persone oppure si deve mantenere al massimo la propria autonomia senza andare a gravare sui propri cari.

L’assicurazione sulla vita TCM è una protezione indispensabile, una polizza vita che è stata studiata per chi desidera cautelarsi dalle possibili conseguenze di un decesso. In questo modo potrai tutelarti da tutte le conseguenze legate a una scomparsa improvvisa, garantendo un futuro economico sereno e sano per i propri cari e rendendo disponibile per la famiglia un’importante somma di denaro per poter far fronte ai possibili problemi economici sia immediati che futuri.

Il capitale scelto viene corrisposto, nel caso del decesso della persona assicurata, durante la durata contrattuale, a tutti i beneficiari che saranno indicati nella polizza. In questo modo potrai guardare con fiducia al futuro e prenderti cura al meglio delle persone care, mettendo al tempo stesso il tuo patrimonio in sicurezza. Non solo: nel caso di attività con degli altri soci ci si potrà tutelare reciprocamente, permettendo di proteggere il frutto del proprio lavoro anche di fronte agli imprevisti. Il premio che viene corrisposto con la polizza TCM è inoltre soggetto ad un vantaggio fiscale ed è detraibile nella percentuale 19% per un massimo di 530 euro all’anno.

La Polizza Invalidità Permanente da infortunio o malattia invece è un aiuto indispensabile nel caso di bisogno quando si presenta una invalidità permanente frutto di malattia o infortunio. Questa polizza permette il pagamento di un indennizzo che è legato al livello di invalidità.

L’invalidità permanente ha differenti gradi di gravità che sono espressi in %, in base ad apposite tabelle. Questa polizza permette di riconoscere un indennizzo nel caso di una invalidità permanente parziale oppure totale.

Troviamo poi l’assicurazione per la non autosufficienza, ovvero una rendita vitalizia per preservare al meglio la propria autonomia. Garantisce infatti una somma di denaro erogato ogni mese e vita natural durante nel caso della perdita dell’autosufficienza. Si tratta senza ombra di dubbio di un gesto lungimirante e che è attento alla propria serenità e a quella dei propri cari.

Il premio viene corrisposto per la polizza LTC ed è soggetto ad un vantaggio fiscale. Infatti è detraibile nella percentuale del 19% per un massimo di 1.291,14 euro annui.