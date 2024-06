Aston Villa, occhi su Abraham: ecco il prezzo

L’Aston Villa è con gli occhi aperti per la richiesta per il trasferimento di Tammy Abraham per circa 10 milioni di euro

L’Aston Villa potrebbe approfittare dei problemi finanziari della Roma per riportare in Inghilterra dal giallorosso Tammy Abraham, secondo quanto riportato da alcune fonti. TuttoMercatoWeb sostiene, infatti, che la squadra di Serie A deve raccogliere 10 milioni di euro entro il 30 giugno per rispettare le norme fiscali e che Abraham potrebbe essere sacrificato per farlo. Il 26enne ha avuto una carriera stellare con la Roma prima che l’infortunio colpisse la scorsa stagione.

Abraham è stato una parte fondamentale della squadra che Dean Smith ha guidato fuori dalla Championship e di nuovo in Premier League nel 2019. Ha saltato gran parte della stagione più recente dopo aver subito un infortunio al ginocchio di quella prima e i tifosi giallorossi non sembrano contenti di lui. Tanto che la Roma potrebbe provare a venderlo per far cassa.

Tutto un grosso “dipende”

È tornato ad aprile e ha ancora due anni di contratto, con un accordo firmato quando è arrivato alla Roma dal Chelsea nel 2021. Dopo essere passato per l’accademia della squadra dello Stamford Bridge, è stato prestato all’Aston Villa nel 2018/19 e ha segnato 26 gol in 40 partite. Non da poco, visto che è riuscito a guadagnarsi l’affetto dei tifosi del Villa per essere rimasto in Championship invece di trasferirsi al Wolves in Premier League a metà stagione.

È stato a lungo legato a un ritorno, ma dopo aver fatto abbastanza bene con il Chelsea l’anno successivo, alla fine i blues hanno incassato e lo hanno venduto alla Roma. L’attaccante inglese ha avuto un impatto sensazionale segnando 27 volte in 53 partite nel suo primo anno e, sebbene il suo rendimento in termini di gol sia diminuito nel secondo, rimane molto apprezzato dai villains.