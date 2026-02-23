Atalanta 2-1 Napoli e l’errore arbitrali: la ‘motivazione’ del mancato intervento del VAR

La sfida tra Atalanta e Napoli, conclusa 2-1 per i bergamaschi, continua a far discutere per una serie di episodi arbitrali che hanno acceso il dibattito sulla mancata uniformità di giudizio. In attesa di chiarimenti ufficiali, la gara è finita sotto la lente d’ingrandimento, con particolare attenzione alle decisioni prese nei momenti chiave del match.

Al centro delle proteste c’è soprattutto il gol annullato a Gutierrez, episodio che ha lasciato perplessi tifosi e addetti ai lavori. La domanda è una sola: perché il VAR non è intervenuto? La spiegazione fornita è che si trattasse di una “decisione di campo” dell’arbitro Daniele Chiffi, che avrebbe ravvisato un possibile fallo di Rasmus Højlund all’inizio dell’azione, rendendo quindi non correggibile l’episodio con l’ausilio della tecnologia.

Nonostante le polemiche, il capo degli arbitri Gianluca Rocchi continua a difendere l’operato dei direttori di gara, ribadendo la fiducia nel protocollo VAR e nelle scelte prese sul campo. Una posizione che però non placa le critiche, soprattutto per la sensazione diffusa di criteri applicati in modo non uniforme da partita a partita.

Il caso Atalanta–Napoli riapre così un tema ricorrente nel campionato: la necessità di maggiore chiarezza e coerenza nelle decisioni arbitrali. In attesa di eventuali spiegazioni ufficiali, resta l’amarezza per una gara che, al di là del risultato, rischia di essere ricordata più per le controversie che per il calcio giocato.