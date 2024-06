Atalanta, altro sgarbo alla Roma: piace Zaniolo

L’Atalanta compie passi concreti per riportare l’ala italiana in Serie A. Il giocatore vuole tornare, nonostante i forti rumour che vogliono il Villarreal su di lui

Poco dopo la notizia dell’imminente uscita di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray, Fabrizio Romano ha rivelato che l’Atalanta ha stabilito un contatto con l’entourage del giocatore. L’ex nazionale italiano sarà disponibile a un prezzo ragionevole quest’estate, visto che i campioni della Super Lig hanno indicato un prezzo accessibile di 15 milioni di euro.

Atalanta e Milan sono ancora in trattativa per il futuro di Charles De Ketelaere. Sebbene gli uomini di Gian Piero Gasperini siano decisi ad attivare un’opzione di acquisto nel suo contratto di prestito, hanno bisogno di un leggero sconto da parte dei rossoneri per acquistare l’attaccante belga a titolo definitivo.

Mentre si lavora per trovare un accordo con il Milan, l’Atalanta continua a scandagliare il mercato alla ricerca di potenziali rinforzi in attacco. Zaniolo è entrato di recente nei loro radar, ma i vincitori dell’Europa League hanno deciso di fare dei passi concreti per riportare il 24enne in Serie A.

Trattative pronte a decollare?

La trattativa tra Atalanta e Galatasaray è in corso, con la Dea che sta cercando di superare il Villarreal per la firma di Zaniolo. Gli spagnoli erano in pole position per l’acquisto dell’ala ex Roma, ma l’ambizione del giocatore di tornare in patria potrebbe prevalere.

Zaniolo passa dalla Roma al Galatasaray nel febbraio 2023. Tuttavia, dopo soli sei mesi a Istanbul, la scorsa estate è passato all’Aston Villa in prestito per una stagione. Il trasferimento non è andato a buon fine, con la Premier League che si è rifiutata di offrirgli un contratto permanente a Birmingham. L’Atalanta potrebbe lanciare Zaniolo in Serie A, ma ha la sensazione di dover prima risolvere il futuro di De Ketelaere.