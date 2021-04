Atalanta-Juventus, le probabili formazioni: out Ronaldo, gioca Dybala

Giornata di vigilia per Atalanta e Juventus, che domani si troveranno faccia a faccia in un match chiave per la corsa Champions. Calcio di inizio alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo e diretta su Sky Sport.

In casa nerazzurra Gasperini recupera Pessina, che dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Malinovskyi alle spalle di Zapata. Panchina sia per Muriel che per Pasalic, pronti a subentrare a gara in corso.

Nella Juve Pirlo costretto a rinunciare a Ronaldo per un problema muscolare. In avanti ci sarà Dybala in coppia con Morata. Sulle fasce pronti Chiesa e Kulusevski, mentre in difesa Chiellini favorito su Bonucci per affiancare De Ligt. Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.