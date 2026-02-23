Atalanta-Napoli, esposto alla Procura Federale dopo gli episodi arbitrali

È partita ufficialmente l’iniziativa dell’avvocato Erich Grimaldi, che nelle ultime ore ha presentato un esposto alla Procura Federale FIGC destinato a far discutere. Un atto articolato, corredato da un dossier dettagliato e da numerosi allegati, con cui il legale napoletano chiede chiarezza su quanto sta accadendo nel campionato di Serie A. Al centro della segnalazione c’è la richiesta di avviare una verifica formale, accompagnata dall’istanza di acquisire documenti e materiali tecnici utili a ricostruire nel dettaglio il processo decisionale arbitrale. L’obiettivo è fare luce su dinamiche che, secondo quanto denunciato, presenterebbero più di un’ombra.

Nel mirino finisce soprattutto l’applicazione del Protocollo VAR, ritenuta non uniforme e caratterizzata da una soglia decisionale variabile. Vengono segnalate presunte incoerenze nel collegamento tra arbitro di campo e sala VAR, oltre a dubbi sulla reale tracciabilità delle decisioni prese durante le gare.

Un capitolo rilevante riguarda infine l’organizzazione delle designazioni arbitrali nella stagione di Serie A 2025/2026. L’attenzione è rivolta in modo particolare alle partite del Napoli, con la richiesta esplicita di un confronto comparativo con quanto avvenuto nei match che hanno coinvolto le altre squadre di vertice del campionato.

Sul web, addirittura si parla della ripetizione della partita Atalanta-Napoli. Un’ipotesi sicuramente fantasiosa e che al momento non viene e non sarà mai presa in considerazione. A prescindere da tutto, gli episodi della partita sono incresciosi e meritano approfindimenti.