Atalanta-Napoli, Gasperini contro Spalletti e la panchina azzurra: “Vergogna, non è corretto”

Nonostante l’assenza di Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli è riuscito a conquistare tre punti in un campo difficile come quello di Bergamo. La gara è stata sicuramente difficile, ma gli uomini di Luciano Spalletti non si sono fatti intimorire.

Nel secondo tempo, quando la stanchezza ha preso il sopravvento, in mezzo al campo ci sono stati diversi scontri, alcuni dei quali abbastanza decisi.

Gli animi in campo si sono quindi accesi, così come sulle panchine. In particolare, l’allenatore dell’Atalanta, Gianpiero Gasperini, ha urlato in maniera decisa contro l’arbitro Maurizio Mariani per alcuni interventi, a sua detta, non corretti: “Questa è una vergogna“.

Successivamente, tutta la panchina del Napoli è scattata in piedi lamentandosi per un intervento su Osimhen. L’allenatore bergamasco, allora, ha avuto ancora qualcosa da ridire all’arbitro e se l’è presa soprattutto con l’allenatore avversario, Luciano Spalletti, e la panchina azzurra: “Vergogna, questo comportamento non è corretto“. A placare gli animi è intervenuto il direttore di gara, il quale ha messo a suo posto l’allenatore Gasperini.