Atalanta-Napoli, Gasperini: “Potrebbero frenare a Bergamo, speriamo di dargli qualche trapanata”

L’allenatore dell’Atalanta, Gianpiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e della prossima partita che vedrà proprio la squadra di Luciano Spalletti arrivare a Bergamo da capolista.

“Speriamo di dargli qualche trapanata (ride, ndr). Dobbiamo fargli i complimenti perché sta facendo qualcosa di fantastico. Magari per la legge dei grandi numeri potrebbero frenare proprio a Bergamo“.

“Paura no, ma grande ammirazione, è straordinario. Spalletti per il gioco che ha dato, Giuntoli per i giocatori presi, l’entusiasmo che c’è intorno a questa squadra. L’importante è che non facciano bene a Bergamo, abbiamo bisogno di fare una gara importante contro una squadra forte“.