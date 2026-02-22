Nel corso della sfida di Serie A tra Napoli e Atalanta, uno degli episodi più discussi è stato senza dubbio il gol annullato agli azzurri, nato da un’azione che ha visto protagonista Rasmus Hojlund. La rete è stata cancellata per un presunto fallo in fase di costruzione, scatenando le proteste del Napoli e del suo ambiente.

A fare chiarezza sull’episodio è stato il difensore dell’Atalanta Isak Hien, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita. Il centrale nerazzurro ha spiegato con decisione la propria versione dei fatti, sottolineando come il contatto con Hojlund sia stato determinante per l’azione successiva: secondo Hien, il fallo è stato netto e ha influito in modo evidente sul suo movimento difensivo.

“Ovvio, per me è fallo. Non mi piace parlare di queste cose dopo la partita, ma me l’avete chiesto e per me è fallo. Hojlund mi tiene il braccio e se non vado a terra la palla forse la prendo perché ho letto dove andava. Ma questo è il calcio. Qualcuno può dirti che non è fallo ma per me è fallo”, ha dichiarato senza esitazioni il difensore, ribadendo di essere convinto della correttezza della decisione arbitrale. Parole che rafforzano la lettura data dalla squadra arbitrale e dal VAR, ma che non placano le polemiche in casa Napoli, dove resta l’amarezza per una rete sfumata in un momento chiave della partita.

L’episodio si aggiunge alla lunga lista di decisioni controverse che spesso accompagnano le gare di alta classifica in Serie A. Tra interpretazioni arbitrali e tecnologia, il confronto resta acceso, con il Napoli che guarda avanti consapevole di dover fare i conti non solo con gli avversari, ma anche con episodi che possono cambiare l’inerzia di una partita.