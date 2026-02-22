“Ovvio, per me è fallo. Non mi piace parlare di queste cose dopo la partita, ma me l’avete chiesto e per me è fallo. Hojlund mi tiene il braccio e se non vado a terra la palla forse la prendo perché ho letto dove andava. Ma questo è il calcio. Qualcuno può dirti che non è fallo ma per me è fallo”, ha dichiarato senza esitazioni il difensore, ribadendo di essere convinto della correttezza della decisione arbitrale. Parole che rafforzano la lettura data dalla squadra arbitrale e dal VAR, ma che non placano le polemiche in casa Napoli, dove resta l’amarezza per una rete sfumata in un momento chiave della partita.