A Conte poteva far comodo un giocatore dell’Atalanta

In questo inizio di stagione, sembra proprio che il Napoli abbia un problema non di poco conto con la porta avversaria. Sono pochi, infatti, i gol segnati in quest’anno. Quello che è abbastanza chiaro agli occhi di tutti è che la manovra è lenta e manca di imprevedibilità nella zona avanzata del campo.

Con la partenza nello scorso gennaio, il Napoli non ha mai comprato un vero e proprio sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano garantiva dribbling e imprevedibilità sulla fascia sinistra, oltre che ad un numero importante di gol e assist. Dal Milan, fu preso al suo posto Okafor che però non ha mai reso tanto.

Discorso simile per David Neres, il quale non riesce ad essere troppo continuo. Il calciatore che poteva far comodo al Napoli gioca proprio nell’Atalanta, prossima avversaria degli azzurri in campionato, e si tratta di Ademola Lookman. Il nigeriano è stato cercato anche dall’Inter la scorsa estate ma senza successo.

Come tutti sanno, l’ex Leicester e Lipsia non è felice a Bergamo, sarebbe voluto già andare via. Per Antonio Conte potrebbe essere il colpo ideale per la fascia offensiva sinistra, ma è un’operazione difficile da chiudere anche nel prossimo mercato invernale di gennaio.