Atalanta-Napoli: scelto il sostituto di Kvara

Nella tredicesima giornata di Serie A il Napoli del mister Spalletti affronta l’Atalanta di Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo mentre il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn.

Gli azzurri, reduci dalla sconfitta in Champions League, sono alla ricerca della nona vittoria consecutiva in campionato per allungare ancora di più di punti di distanza dalla seconda in classifica.

L’attacco del Napoli dovrà fare a meno del georgiano Kvaratskhelia per il match di oggi. I sostituti in pole position per i due posti nel tridente sono tre: Raspadori, Lozano e Politano.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy, Ederson, Lookman; Hojlund.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori.