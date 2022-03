Atalanta-Napoli tra le assenze, mancherà anche Toloi

Rafael Toloi non sarà impiegato in Atalanta-Napoli. L’italo-brasiliano è fermo per infortunio e non prenderà parte alla partita

La prossima partita di campionato del Napoli sarà contro l’Atalanta, ma da entrambe le parti sembrano esserci problemi. Se per Victor Osimhen vi è da scontare una squalifica per diffida, ora l’Atalanta sembra dover fare a meno di un difensore.

Rafael Toloi non sarà della partita, infatti, per via di un infortunio rimediato in Europa League contro il Bayer Leverkusen. Atalanta-Napoli dirà tanto in chiave europea e non solo, visto che gli azzurri sono impegnati nella corsa allo scudetto.

Le assenze che pesano

L’assenza di Osimhen non è l’unica per il Napoli, che rischia di trovarsi senza una punta vera e propria. Mancherà, con molta probabilità, anche Petagna reduce da un infortunio rimediato contro l’Hellas Verona. Un infortunio a questo punto pesante, visto anche che Osimhen non giocherà e non vi sono alternative di ruolo.

Potremmo dunque rivedere Dries Mertens nel ruolo di punta centrale. In passato, con Sarri, il belga ha già giocato e convinto in maglia partenopea. Al momento appare come la possibilità più probabile, ma resta da capire come disegnerà il Napoli Spalletti. Le alternative sulle fasce offensive scarseggiano, anche perché perfino Ounas è in dubbio.

Atalanta non messa meglio, visto che oltre a Toloi è probabile manchino ancora Duvan Zapata, Ilicic e Miranchuk. La partita si prospetta dunque colma di incognite e possibili sorprese tattiche. Entrambi gli allenatori vivono un pessimo momento di stagione per gli infortuni e il momento non è tra i migliori. Vedremo come andrà a finire.