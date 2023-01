ATARDE – 5 NUOVI BRANI IN “DIFETTI DI FORMA”

“Le canzoni in uscita sono ancora più personali e, forse, meno immediate rispetto a quelle della prima uscita. La loro peculiarità è che hanno coinvolto molte persone che ho conosciuto in questa prima parte del mio percorso musicale, persone a cui mi sono legato molto e con cui ho condiviso molto tempo in studio”.

Il viaggio di ATARDE continua e, dopo il suo debutto discografico nel 2022, inizia il nuovo anno con ancora più musica: l’EP d’esordio “difetti di forma” (Pezzi Dischi/Universal Music Italia) si arricchisce oggi di cinque nuovi brani – al link https://pezzidischi.lnk.to/ – che vanno a completare il percorso iniziato con le prime sette tracce.

“A maggio dello scorso anno usciva “difetti di forma”, un EP che raccoglie brani abbastanza scollegati e distanti fra loro. L’idea, infatti, era quella di cercare di differenziare i brani il più possibile, senza fossilizzarsi su uno stile o su un’atmosfera troppo caratterizzante. Proprio la natura vaga e imprecisa del progetto ha reso possibile un ampliamento della tracklist, con nuovi brani che mantengono sempre la linea che mi ero prefissato all’inizio.”

I cinque nuovi brani sono nati a seguito di un processo di sperimentazione per cercare soluzioni di lavoro nuove a livello di produzioni e scrittura. In questo lato B di “difetti di forma” ATARDE ha voluto coinvolgere amici che ha conosciuto proprio nel viaggio musicale che lo ha portato alla realizzazione del suo primo progetto discografico.

Questa la tracklist aggiornata di “difetti di forma”:

Il posto delle tegole – prod. YuzU, ATARDE Temporale – prod. Millet Discorso torbido – prod. Millet, ATARDE Capriole – prod. AKA5HA Mondo (per le vacanze) – prod. YuzU loml – prod. Fudasca bulbi – prod. Duffy città – prod. Winniedeputa Passa – prod. RENEE add prod. Katoo nastro – prod. Kyv rooftop – prod. Millet add prod. MM tias – prod. YuzU

ATARDE è lo pseudonimo di Leonardo Celsi, artista anconetano classe 2001. Si avvicina alla musica da piccolissimo grazie ai genitori, entrambi violinisti. Pubblica la prima cover su Soundcloud nel Dicembre 2020, a cui seguono alcune tracce scritte e prodotte da lui come “cartelloni” e “compton” durante tutto il 2021. La prima uscita per un’etichetta discografica arriva a Ottobre 2021, riprendendo una traccia di soundcloud, “loml”, co-prodotta insieme a Fudasca e pubblicata per Pezzi Dischi in licenza ad Island Records/Universal Music Italia, seguita da “bulbi” co-prodotta insieme a Duffy. Nel 2022 ATARDE è stato inserito nella lista dei 20 talenti italiani da seguire nel 2022 dalla piattaforma VEVO e ha pubblicato il suo EP di debutto “difetti di forma”, di cui è disponibile anche una live session al link https://youtu.be/H0zEWM5s890.