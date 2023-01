Atletico Madrid, si tenta il colpo Depay

Come avevamo già anticipato qualche settimana fa, l’Atletico Madrid sembra intenzionato a provarci per Memphis Depay. Sul giocatore anche alcune italiane

A gennaio non si muove dalla Spagna, ma Memphis Depay continua ad attirare su di sé gli occhi di mezza Europa. Nonostante non offra più le stesse garanzie di qualche anno fa, l’olandese continua ad essere un profilo molto gettonato in ottica mercato con tante squadre su di lui.

In Italia ci sono Juventus e Milan, che starebbero pensando all’ex PSV Eindhoven nel caso in cui dovesse partire a zero a fine stagione. A voler anticipare i tempi, invece, c’è l’Atletico Madrid che già a gennaio potrebbe tentare l’assalto specialmente dopo aver ceduto Joao Felix al Chelsea. Il Barcellona chiede circa 10 milioni di euro e ci potrebbe essere la possibilità di vedere Depay in maglia rojiblanca.

Xavi lo blinda, Gullit lo richiama

Qualche giorno fa l’allenatore del Barcellona ha blindato il calciatore olandese. Ecco cosa ha detto Xavi: “Non voglio che Memphis o altri giocatori se ne vadano a gennaio. Penso che sarà una finestra tranquilla per noi”. L’attaccante, quindi, dovrebbe rimanere salvo colpi di scena clamorosi.

A richiamare Depay, invece, è Gullit. L’ex rossonero ha detto: “Memphis ha un grosso problema perché, davanti a lui, c’è un grande giocatore di livello mondiale che è Lewandowski. Per giocare per questo Barça dovrai reinventarti in un altro ruolo, altrimenti sarà molto complicato. Lewandowski viene squalificato e al suo posto c’è Ferran Torres o un altro giocatore ma non Memphis. Non capisco. Ha già dimostrato a Lione che può essere un grande giocatore ma ha fallito nel Manchester United e ora sta succedendo a Barcellona. Lui stesso può pensare di essere un grande giocatore, ma bisogna dimostrarlo anche sul campo”.