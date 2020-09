Atletico Madrid vicino a Suarez. Per la Juve si riaccende la pista Morata: gli spagnoli aprono al prestito

Colpo di scena nella girandola di attaccanti che coinvolge Spagna e Italia: Luis Suarez è molto vicino alla rescissione contrattuale con il Barcellona e si appresta a trasferirsi a parametro zero all’Atletico Madrid.

L’operazione interessa da vicino la Juventus, infastidita dallo stallo relativo alla doppia operazione Milik-Dzeko e decisa a virare su piste alternative. I bianconeri nelle ultime ore hanno riallacciato i rapporti con Morata, pronto a fare le valigie in caso di arrivo del Pistolero.

Stando a quanto riporta Sky Sport, la trattativa per i ritorno dello spagnolo a Torino si è riaccesa e per la prima volta l’Atletico ha aperto al trasferimento del giocatore: le cifre si aggirerebbero sui 10 milioni per il prestito e 45 per il diritto di riscatto.

Sempre secondo l’emittente satellitare i contatti tra Juve e Atletico sono frequenti, le parti stanno limando le cifre per arrivare all’accordo in attesa dell’ok definitivo per il trasferimento di Suarez alla corte di Simeone.

Nel frattempo in Spagna Marca rivela che Morata ha chiesto di essere ceduto e ha già un accordo con il club bianconero. Nelle prossime ore sono attese importanti novità.