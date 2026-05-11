Atta ha accettato il Napoli: ora si passa alla fase successiva

Il Napoli continua a programmare il futuro e tra i nomi finiti con forza sul taccuino della dirigenza azzurra c’è quello di Arthur Atta. Il giovane centrocampista dell’Udinese, protagonista di una stagione in costante crescita, avrebbe già espresso il proprio gradimento per un eventuale trasferimento in maglia azzurra. Un segnale importante che conferma quanto il progetto del Napoli continui ad attirare talenti emergenti anche a livello internazionale

Voglia di acquisti

Classe 2003, Atta è considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo. In questa stagione ha messo in mostra qualità tecniche, forza fisica e una maturità sorprendente per la sua età. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e il Napoli, che da tempo osserva con attenzione il mercato dei giovani, avrebbe deciso di puntare con decisione su di lui per rinforzare il centrocampo della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club partenopeo avrebbe già trovato una base d’intesa con il giocatore. Sul tavolo ci sarebbe un contratto di cinque anni da circa 1,6 milioni di euro a stagione, cifra che testimonia la fiducia della società nei confronti del talento francese. Un accordo che rappresenterebbe un passo importante verso la chiusura dell’operazione.

Prezzo altissimo

La trattativa più complessa resta però quella con l’Udinese. Il club friulano valuta Atta uno dei suoi gioielli più preziosi e non avrebbe intenzione di fare sconti. La richiesta economica resta molto alta e potrebbe superare i 35 milioni di euro, una cifra importante ma che conferma il valore attribuito al calciatore.

Il Napoli, però, vuole giocare d’anticipo. La società sa bene che le prestazioni del centrocampista hanno attirato l’attenzione anche di altri club europei e per questo motivo starebbe accelerando i contatti per evitare possibili inserimenti. La volontà del giocatore potrebbe fare la differenza nelle prossime settimane e spingere la trattativa verso una fase decisiva.