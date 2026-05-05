martedì, Maggio 5, 2026
HomeSportCalciomercatoAtta, il Napoli piomba sul talento dell'Udinese: pronto un ingaggio triplicato
Calciomercato

Atta, il Napoli piomba sul talento dell’Udinese: pronto un ingaggio triplicato

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
0
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Il Napoli si muove con discrezione, ma con idee molto chiare in vista della prossima stagione. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra c’è quello di Arthur Atta, giovane centrocampista dell’Udinese che sta attirando sempre più attenzione

Atta piace e non poco ai partenopei

La strategia del club è chiara: investire su profili giovani ma già pronti, mantenendo però un equilibrio economico. In questo contesto, Atta rappresenta un’opportunità concreta. Attualmente legato all’Udinese con uno stipendio relativamente contenuto, il giocatore potrebbe essere convinto da una proposta decisamente più ricca. Il Napoli, infatti, sarebbe pronto a offrirgli un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione, cifra che più che triplicherebbe il suo attuale ingaggio.

Un segnale forte, che dimostra quanto la società creda nel suo potenziale. Atta è un centrocampista moderno: fisico, dinamico e capace di giocare in più ruoli, caratteristiche che lo rendono ideale per il progetto tecnico del Napoli. Non è un caso che venga considerato sia un rinforzo immediato sia un investimento per il futuro.

Il prezzo dell’Udinese

Resta però da superare l’ostacolo principale: l’Udinese. Il club friulano non ha intenzione di cedere facilmente il suo talento e valuta il cartellino almeno 25 milioni di euro, cifra ritenuta alta ma non impossibile per il Napoli.

Articolo precedente
Il Napoli punta quattro profili per l’estate: ecco di chi si tratta
Articolo successivo
Napoli, Conte vicino alla permanenza: si cerca un accordo con ADL
Giuseppe Federici
Giuseppe Federici
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode