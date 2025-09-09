Flotilla, attaccata una delle imbarcazioni che viaggiava verso Gaza: il racconto degli attivisti

Nella notte tra lunedì e martedì è stata attaccata una delle imbarcazioni dirette a Gaza, a raccontarlo sono stati alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla. A colpire la barca è stato un drone.

ATTACCO A UNA DELLE IMBARCAZIONI – La Family Boat, l’imbarcazione principale della flotta, è stata colpita nelle acque tunisine, a largo del porto Sidi Bou Said a Tunisi da un drone. A raccontarlo, attraverso diversi video condivisi sui social, sono stati gli attivisti.

“Ero sul ponte dell’imbarcazione quando ho sentito il rumore di un drone. Era tre-quattro metri sopra la mia testa, lo abbiamo visto muoversi, poi fermarsi un paio di secondi e poi lanciare un oggetto che è esploso provocando il fuoco a bordo. Abbiamo subito preso un estintore e siamo riusciti a spegnere le fiamme”, ha raccontato Miguel Duarte, attivista portoghese, in una conferenza organizzata alcune ore dopo l’attacco.

Altri attivisti, raccontando l’evento, hanno aggiunto: “Solo per miracolo non ci son state vittime o feriti”. Fortunatamente i soccorsi sono arrivati tempestivamente, evitando che la nave subisse grossi danni.